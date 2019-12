WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Monika Mrozowska pokazała, jak przystroiła dom. Zaskakujące, czyj obraz wisi na ścianie Monika Mrozowska już zadbała o świąteczny nastrój w domu. Gdy patrzy się na zdjęcie, które udostępniła, to aż czuć święta! Fani jednak zwrócili uwagę na coś zupełnie innego. Monika Mrozowska zadbała o świąteczny wystój domu (ONS.pl) Monika Mrozowska ma już choinkę. Co prawda jest mała, ale bardzo ładna. Aktorka przystroiła ją jedynie lampkami, ale zapowiedziała, że wkrótce w jej domu stanie większe, bogato przystrojone drzewko. W tle, na parapecie, widać też gwiazdę betlejemską. "Cicha noc" – tak podpisała zdjęcie na swoim profilu na Instagramie. Fanom bardzo przypadł do gustu taki klimat. "Choinka idealna", "Cudnie", "Piękna" – pisali w komentarzach. "Idealny przykład na to, że choinka nie musi być duża, żeby dawała efekt – brawo, pani Moniko!" – czytamy. Monika Mrozowska – mieszkanie Wiele osób dopytywało, gdzie aktorka kupiła takie ładne ozdoby. "Gdzie takie cudne malutkie światełka na drzewko dostanę?" – napisała jedna z internautek. Niektórzy jednak zwrócili uwagę nie na świąteczne dekoracje, a na to, co znalazło się w tle zdjęcia. "Czytająca Jadzia w tle – urocze. Uwielbiam ten indyjski obraz" – skomentowała obserwatorka aktorki. Okazało się, że to reprodukcja obrazu Claude'a Moneta, na którym wcale nie widnieją Indie, a Canal Grande w Wenecji. Monika Mrozowska zdradziła, że namalowała go jej córka, Karolina Szaciłło.