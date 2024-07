Nie o każdej porze. Kiedy powinno się jeść banany?

Choć jedzenie bananów to samo zdrowie, warto wiedzieć, kiedy należy je spożywać. Są takie momenty w ciągu dnia, kiedy nie jest to najlepszym pomysłem.

Gdy spożywamy banany na pusty żołądek, ich naturalna fruktoza jest szybko przyswajana, co prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu insuliny. Po krótkim czasie poziom cukru we krwi spada, co może powodować uczucie zmęczenia i głodu. Taki efekt może być szczególnie niekorzystny dla osób, które starają się utrzymać stabilny poziom energii przez cały dzień.