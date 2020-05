Mydło glicerynowe. Jak zrobić ten uniwersalny i ekologiczny kosmetyk?

Mydło glicerynowe – korzyści z używania

Mydło glicerynowe – potrzebne produkty

Mydło glicerynowe – przepis podstawowy

1. Pokrój masę mydlaną i wsyp do wysokiego naczynia, a następnie rozpuść ją w kąpieli wodnej lub mikrofalówce. Przy drugiej opcji uważaj, aby nie doszło do spienienia masy. 2. Gdy gliceryna będzie gorąca, przelej ją do przygotowanych foremek. 3. Wierzch spryskaj alkoholem w sprayu. 4. Kiedy masa ostygnie i okrzepnie, wyjmij gotowe kostki mydła z foremek.

Mydło glicerynowe – wzbogacone warianty

Oczywiście możesz podstawowy przepis na mydło glicerynowe dowolnie modyfikować i wzbogacać o wybrane składniki – wszystko zależy od twoich preferencji. Możesz wysypać dno foremek fusami po kawie oraz dodać łyżeczkę fusów do rozpuszczonej masy glicerynowej, co sprawi, że zyskasz kostkę peelingującą. Mydło glicerynowe z dodatkiem suszonych ziół czy kwiatów również się sprawdzi – skorzystaj z maceratu ziołowego zalanego ciepłym olejem z pestek winogron. Dodaj mieszankę do rozpuszczonej gliceryny i gotowe. Jak widzisz, domowe mydło ekologiczne wcale nie jest trudne do wykonania.