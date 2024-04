Zadomowiły się w Polsce. Są gorsze od os

Jak rozpoznać klecankę rdzaworożną? Wyglądem przypomina osę

Klecanka ma czarno-żółte ubarwienie i wygląda podobnie jak osa, jednak posiada bardziej smukłe ciało i okrągłe plamki. Największą aktywność wykazuje od kwietnia do października, kiedy rośliny są w pełni kwitnienia. Długość samicy klecanki rdzaworożnej wynosi od 12 do 15 mm, podczas gdy samce mogą mierzyć 16 mm. Największym osobnikiem tego gatunku jest królowa, która może osiągnąć nawet do 19 mm.