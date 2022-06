Na procesie Deppa i Heard stracą ofiary przemocy. "To mężczyznom częściej się wybacza"

- Komentarze do tego procesu pokazują, że to mężczyznom częściej się wybacza i daje się im kredyt zaufania. Nie wiemy przecież, co dokładnie wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami, w posiadłościach Deppa i Heard. Nie wiemy kto i w jakim zakresie stosował przemoc - mam wrażenie, że tam była ona obustronna, ale to wyłącznie moja intuicja poparta pobieżnymi obserwacjami. Natomiast rozkład akcentów w opinii publicznej jest ewidentny – mężczyzna, zwłaszcza przystojny, odnoszący sukcesy, mający pieniądze, będący bożyszczem tłumów, dostaje kredyt zaufania, a kobieta na wstępie jest tego zaufania pozbawiona i przypisuje się jej częściej nieczyste intencje. Jak w przypadku Heard interpretuje się każdy jej ruch, gest, mimikę na niekorzyść. Nie szuka się – jak w przypadku mężczyzny – okoliczności łagodzących, nie próbuje się zrozumieć motywów – ocenia Ferenc.