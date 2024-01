Na statku spędza nawet cztery miesiące. "Chciałam zajmować się czymś niecodziennym"

Statki. Ten środek lokomocji to nie tylko sposób na odbywanie podróży w ciekawe zakątki naszego globu, lecz także na transportowanie wszelakich ładunków. Jak duże są to maszyny? Wystarczy sobie wyobrazić, że sam silnik, "serce" tego środka lokomocji, jest wielkości domu - choć wąski, ma wysokość trzech pięter. Dla laików to porównanie robi ogromne wrażenie, jednak dla osoby, która na co dzień pracuje na wodzie, jest to powszechnie znana informacja.