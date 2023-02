Nadrabiasz sen w weekendy? Pożyjesz o wiele dłużej

Jest jeden wyjątek

Wynik badania szwedzkiego naukowca nie odnosi się jednak do osób powyżej 65. roku życia. Åkerstedt zdradził "The Guardian", że być może spowodowane jest to tym, że osoby starsze śpią zazwyczaj tyle, ile potrzebują. Nie gonią do pracy i rzadko kiedy używają budzików. Nie odczuwają już także w swoim życiu takiego stresu, jak młodsi.