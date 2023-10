Nadzieja, marzenia, Nobel. Jedną z najbardziej prestiżowych uroczystości świata poprowadzi Polka

Tak, przez ponad miesiąc mieliśmy zajęcia z policjantami, prokuratorami, adwokatami i pracownikami socjalnymi. Dzięki temu możemy teraz pomagać tym osobom, które dzwonią z problemem, nie tylko wysłuchując ich i okazując wsparcie, ale i merytorycznie, np. w wypełnianiu dokumentów do sądu. Nie mogę opowiadać o szczegółach, bo to jednak telefon zaufania, ale weźmy przykład oszusta z Tindera, który podrywał kobiety i wyłudzał od nich pieniądze. Jeśli mamy w bazie osobę, którą to spotkało, to możemy do niej nawet sami zadzwonić i zapytać, jak się czuje, jak sobie radzi, czy coś się ruszyło w sądzie. Wiele osób chętnie i z wdzięcznością opowiada, czego doświadcza i jakie ma problemy. Bo czują, że są słuchani, a nie oceniani za to, co się stało.