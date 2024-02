Najbrzydsza torba sezonu. Ze zdumienia przecieramy oczy

Nierzadko zdarza się, że fantazja projektantów mody popycha ich w absolutnie kiczowatą stronę , ale niemalże pewnym jest, iż szokują z rozmysłem. Jedyne pytanie brzmi: czy komuś przypadnie do gustu ten (lub inny) projekt na tyle, by wydać na niego większą sumę pieniędzy?

Przykładem mogą być kozaki Louis Vuitton z kolekcji jesień-zima 2023/2024, które miały imitować gołe łydki w białych skarpetach i czarnych szpilkach . Nawet trudno to sobie wyobrazić.

Nowa torba dla mężczyzn włoskiej marki Balenciaga to torba typu "tote", czyli o większych wymiarach i prostopadłościennej formie. Do złudzenia przypomina tanią torbę na zakupy z czerwonymi rączkami i spożywczymi nadrukami. Nie jest jednak wykonana z tworzywa sztucznego, a wysokiej jakości skóry cielęcej (85 proc.). Cena kontrowersyjnego projektu Balenciagi wynosi 2 790 dolarów, co w przeliczeniu daje 11 160 złotych. Zaskoczeni?