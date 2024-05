Najczęstsza godzina zgonu. Naukowcy zbadali zjawisko śmierci

Śmierć to temat, który fascynuje i przeraża ludzkość od zarania dziejów. Pomimo postępu nauk medycznych, wiele tajemnic związanych z umieraniem pozostaje niewyjaśnionych.

Jedną z takich zagadek jest czas, w którym najczęściej dochodzi do zgonów. Badania naukowców rzucają nowe światło na tę kwestię, wskazując, że godzina śmierci nie jest przypadkowa.

Nasze ciała działają zgodnie z wewnętrznym zegarem biologicznym, który kontroluje wiele procesów fizjologicznych, takich jak sen, apetyt, wydzielanie hormonów i temperatura ciała. Może on mieć również wpływ na godzinę naszej śmierci.

Dlaczego tak się dzieje? Niektórzy tłumaczą, że wczesny ranek to okres, w którym organizm jest szczególnie wrażliwy na zmiany ciśnienia krwi i tętna.

Ważnym aspektem jest wydzielanie hormonów. Poziom kortyzolu, znany jako hormon stresu, jest wtedy najniższy, przez co organizm reaguje słabiej na ataki serca czy udary mózgu. Zmniejsza się też stężenie adrenaliny oraz związków przeciwzapalnych, co prowadzi do zwężenia dróg oddechowych.