Nigdy nie śpij w ten sposób. Możesz doprowadzić do wielu schorzeń

Jeśli twoją ulubioną pozycją jest spanie na brzuchu, lepiej zastanów się nad tym dwa razy. Choć być może jest to dla ciebie wygodne, warto jednak rozważyć zmianę przyzwyczajeń.

Okazuje się, że jest to jedna z najgorszych pozycji, jaką można przyjąć podczas snu . Negatywnie wpływa na praktycznie wszystkie odcinki kręgosłupa, w dłuższej perspektywie powodując dolegliwości bólowe. Obciąża także układ oddechowy oraz uciska inne narządy wewnętrzne, w tym m.in. żołądek, powodując np. występowanie zgagi. Dodatkowo w tej pozycji mocno naciska się na twarz, przez co znacznie szybciej tworzą się zmarszczki.

