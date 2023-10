Najlepsi kumple wśród znaków zodiaku. Skoczą za tobą w ogień

Lew i Strzelec mogą razem konie kraść

Taka para przyjaciół ma szansę przejść do legendy. Połączenie dwóch ognistych znaków sprawdza się w tym przypadku idealnie. Lwy i Strzelce są pełne energii, optymizmu i pasji do życia. Mają najbardziej zwariowane pomysły, a co więcej – natychmiast wprowadzają je w życie. Nie brakuje im charyzmy ani odwagi.