Najmodniejsze fasony sukienek. Sprawdź, jakie modele będą królować wiosną

Już niedługo zawita wiosna, a wraz z nią moda na lżejsze ubrania. Modne fasony sukienek pozwolą na odsłonięcie nóg oraz poczucie zwiewności i cieplejszej aury. Jeśli jesteś ciekawa, jakie modele kreacji będą wkrótce modne, koniecznie zapoznaj się z poniższymi trendami. W końcu wiosna kojarzy się z sukienkami, więc śmiało – odśwież swoją garderobę.

Sukienki midi w wersji rozkloszowanej

Prawdziwym hitem w wiosennym sezonie są sukienki midi, które sprawiają wrażenie zarówno bardzo kobiecych i skromnych. Pięknie podkreślają nogi, głównie dlatego, że sięgają do kolan albo do połowy łydki. Jeśli założysz do midi sukienki buty na obcasie, zapobiegniesz optycznemu skróceniu nóg. Natomiast sukienka rozkloszowana w średniej długości, fantastycznie wymodeluje talię, zatuszuje zbyt masywne uda oraz kolana. Modne kreacje midi, wpisują się w retro trendy.