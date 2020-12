Najstarsza matka w Polsce martwi się o dzieci. Mogą mieć trudności

Sienkiewicz urodziła mając 59 lat

Barbara Sienkiewicz urodziła dzieci mając 59 lat. Na świat przyszły wtedy bliźnięta – Ania i Piotruś. Niecodzienny poród przyciągnął uwagę opinii publicznej i aktorka, na co dzień stroniąca od mediów, stała się bohaterką sensacyjnych artykułów. Spekulowano, że w jej przypadku doszło do zapłodnienia in vitro, jednak Sienkiewicz dementowała te pogłoski. Pytano też o ojca dzieci – aktora poinformowała, że nie ma on ani praw ani obowiązków w stosunku do Ani i Piotrusia.