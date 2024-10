Należała do świadków Jehowy. Tak wspomina dzieciństwo

Aleksandra Żuraw zdobyła popularność, pojawiając się we czwartej edycji "Top Model". Później, po zakończeniu programu, zaczęła działać w mediach społecznościowych, zostając influencerką.

Żuraw od czasu do czasu dzieli się trudniejszymi historiami dotyczącymi swojego życia. Niedawno wróciła pamięcią do swojego dzieciństwa. Celebrytka należała wówczas do świadków Jehowy.