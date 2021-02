Narciarz uderzył w drzewo, nie udało się go uratować. W 2 dni zebrano pieniądze dla jego żony i 11-miesięcznej córeczki

Śmierć narciarza

"Wojtek Wawrzyniak. Ojciec 11-miesięcznej Zuzi. Mąż Ani. Instruktor, pasjonat narciarstwa. Dusza towarzystwa. Przyjaciel. Wspaniały, pełen energii, zawsze pozytywnie nastawiony do życia z sercem na dłoni, młody człowiek" – czytamy na stronie zbiórki. Żona tragicznie zmarłego narciarza poprosiła przyjaciół o dopisanie tych słów:

"Najlepszy na świecie Mąż i ojciec. Ojciec nie na pokaz – tata, który spełniał się niesamowicie w tej roli. Co widać było w oczach zakochanej jego córeczki Zuzi, z którą szalał i wariował jak to miał w zwyczaju".

Żona Wawrzyniaka jest bliską przyjaciółką Pauliny Wyki, prywatnie partnerki Macieja Zakościelnego. To ona prosiła o wsparcie zbiórki. Ci, którzy ją założyli, planowali zebrać 10 tys. złotych. W dwa dni na koncie uzbierało się jednak o wiele więcej – bo aż 35,5 tys. Wiele osób, które wpłaciło pieniądze, dzieli się wspomnieniem o Wojtku, pisząc, że był wspaniałym człowiekiem i wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało.