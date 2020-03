Natalia czuje się zraniona. "Zostawił mnie, gdy tylko dowiedział się o moim dziecku"

Natalia ma za sobą wiele przeżyć. Nieudane małżeństwo, rozwód, komplikacje podczas ciąży, przeprowadzka. Chociaż w jej życiu wydarzyło się wiele złego, kobieta nadal ma nadzieję na lepsze jutro. Otuchy dodawał jej kochanek. Liczyła na zbudowanie nowego związku.

Kobieta przyznaje, że czuła się z tym bardzo źle. Kiedy zebrała się w końcu na odwagę, by wyznać mu całą prawdę o sobie, nie skończyło się to tak, jakby chciała. "Przeżyliśmy razem wiele pięknych momentów i czułam, że myśli o mnie w każdej chwili swojego dnia. Czułam się kochana. Po tej informacji wszystko się niestety zmieniło. Napisał mi, że cały czas martwi się, czy sprawdzi się w roli ojca. Obawiał się, że moja córka go nie zaakceptuje i że jego katolicka rodzina będzie miała do niego żal" – napisała na forum WP Kafeteria.