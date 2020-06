Natalia Oreiro chce zostać Rosjanką. Złożyła już wniosek o obywatelstwo

Natalia Oreiro od 2001 roku regularnie podróżuje do Rosji, bywa tam przynajmniej raz w rok i zyskała tysiące rosyjskich fanów. Przypominamy, że to właśnie dla nich w 2018 roku nagrała utwór "To Russiawith Love". Okazuje się, że aktorka zamierza pójść o krok dalej i zdobyć rosyjskie obywatelstwo.