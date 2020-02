WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

oprac. Katarzyna Dobrzyńska 24-01-2020 (14:18) Natalia przyłapała chłopaka na oglądaniu filmów dla dorosłych. Teraz nie wie, co robić Natalia jest ze swoim chłopakiem od kilku lat. Przed związkiem z nim kilkukrotnie zraziła się do mężczyzn, dlatego postawiła mu jasne warunki. Kilka tygodni temu przyłapała swojego ukochanego na łamaniu zasad. Zastanawia się, co zrobić. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Przyłapała swojego chłopaka na oglądaniu filmów dla dorosłych (iStock.com) Natalia ma na swoim koncie kilka nieudanych związków. Powoli zaczynała myśleć, że nie spotka nikogo odpowiedniego dla siebie. Wtedy pojawił się Radek. Wysoki, dobrze zbudowany, przystojny blondyn. Od razu wpadł jej w oko. Po kilku randkach pomyślała, że to może być "ten". Ich związek rozwijał się powoli, dziewczyna opowiedziała mu o swoich niepowodzeniach miłosnych i teraz chce spróbować na własnych zasadach. Przyłapała chłopaka na oglądaniu porno Natalia postawiła jasne granice. Zero narkotyków, bliskich relacji z kobietami oraz zakaz oglądania porno. Radek niechętnie, ale przystał na każdy warunek. Ich związek na początku był sielanką. Para zamieszkała razem, poznali swoich rodziców i każde święta Bożego Narodzenia spędzali wspólnie. Kilka tygodni temu Natalia zastanawiała się nad prezentem dla ukochanego z okazji ich rocznicy. Pomyślała, że sprawdzi historię przeglądarki chłopaka w poszukiwaniu przedmiotów lub koncertów, które przeglądał. Wtedy odkryła, że jej chłopak regularnie ogląda filmy dla dorosłych. Na początku dziewczyna poczuła się oszukana i zdradzona. Chciała powiedzieć chłopakowi, że o wszystkim wie i dla niej to koniec. Zanim jednak wykrzyczała mu to w twarz, postanowiła przespać się z tą decyzją. Po paru dniach stwierdziła, że ich związek jest dla niej zbyt ważny, żeby go zakończyć z powodu kilku seansów. "Nie wiem, co o tym myśleć, ale chciałabym z nim o tym otwarcie porozmawiać, to na pewno. A potem, kto wie, może oboje obejrzymy jakiś film? Może się do tego przekonam i to urozmaici nasze życie erotyczne" – zwierzyła się na forum WP Kafeteria. Użytkownicy forum byli pod wrażeniem wyrozumiałości dziewczyny. Większość polecała jej to wyjście, ale byli też tacy, którzy nie byli aż tak pobłażliwi. "Złamał zasady, przecież je sam zaakceptował. Skłamał raz, skłamie i drugi" – zauważył forumowicz. "Dobrze wiedzieć, że na tym świecie są jeszcze dziewczyny, które starają się zrozumieć swojego chłopaka, a nie od razu pakują im walizki" – skomentował inny internauta. "Porozmawiajcie, od tego się wszystko zaczyna. Jeśli chcesz zacząć przygodę z porno, to wybierzcie jakieś romantyczne, żeby cię nie odrzuciło. Powiedz mu, że robisz to dla niego, może to doceni. A kto wie, może urozmaici to wasze życie łóżkowe" – doradził kolejny forumowicz.