Natalia Siwiec pozuje na plaży. Pokazała się w zestawie boho

Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych Polek na Instagramie. Jej profil obserwuje już 1,3 miliona internautów . Co można na nim znaleźć? Oczywiście posty sponsorowane, ale też kadry z chwil spędzanych w gronie rodziny i przyjaciół oraz zdjęcia stylizacji, które zdecydowanie dominują.

Celebrytka najlepiej odnajduje się w luźnym, niezobowiązującym, ale i urokliwym stylu boho . Teraz podzieliła się zdjęciami z plaży. Lecz to nie był czas na bikini. Siwiec wskoczyła w komplet idealny na lato dla wszystkich maksymalistek. Choć w tym looku dużo się dzieje, to nie ma przesady.

Natalia Siwiec zdecydowała się na komplet, który składał się z króciutkiego, zawiązywanego pod biustem topu oraz spódnicy maxi . Strój w kolorze écru został pokryty drobnym, kwiecistym wzorem zdominowanym przez błękit i liliowy odcień fioletu. Takie delikatne pastele są najlepszym rozwiązaniem na lato. Komplet tworzyły liczne falbanki, a każda z nich została ozdobiona ażurowym wykończeniem. Choć wpisuje się w styl maksymalistyczny, to nie balansuje na krawędzi kiczu.

Luksusowa torebka to dla niej must have