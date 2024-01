Naukowcy potwierdzają. Ta dieta wpływa na wzrost libido u kobiet

Dieta roślinna może wpłynąć na poprawę libido

Bliźniaczki, Pam i Wendy oraz Carolyn i Rosalyn, przeszły na dietę wegańską. U każdej z par, odnotowano znaczące wzrosty poziomu pobudzenia narządów płciowych. U Pam doszło do wzrostu pobudzenia o 371% w porównaniu do jej siostry, Wendy, z wynikiem 288%, natomiast Carolyn odnotowała wzrost o 383%, podczas gdy jej siostra Rosalyn - o 212%. Naukowcy spekulują, że substancje obecne w warzywach mogą poprawiać przepływ krwi do narządów płciowych, co wpływa na wyższe pobudzenie.