Zrzuciła 70 kg. "Byłam nieszczęśliwa. Napisałam list pożegnalny do córki"

Anna Niedużak: Bardzo dobrze. I nie chcę go zapomnieć, choćby po to, żeby pamiętać, że jeśli sobie odpuszczę, to wrócę do miejsca, z którego zaczęłam. Dla mnie od początku celem operacji było to, żeby pozbyć się otyłości. Bo w operacjach bariatrycznych chodzi przede wszystkim o zdrowie. Otyłość to choroba, którą należy leczyć, cichy zabójca. Zresztą ja byłam przekonana, że po operacji będę wyglądać gorzej.