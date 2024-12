Nie kupuj na wigilię. Zawiera szkodliwe dioksyny

Polska jest jednym z największych eksporterów oraz importerów łososia na świecie. W końcu chętnie tworzymy z niego potrawy na śniadanie, obiad, a nawet kolację. Okazuje się, że to, w jaki sposób jest hodowany, może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdźcie.

Łosoś hodowlany może być toksyczny?

Nie bez powodu dietetycy zachęcają do spożywania ryb. Są one cennym źródłem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu substancji odżywczych. Ważne, aby jednak decydować się na te najlepszej jakości. Niestety w przypadku łososi atlantyckich, które często nazywane są też hodowlanymi, może pozostawiać ona wiele do życzenia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nie wszyscy wiedzą, że są one hodowane w specjalnych zbiornikach, w których na dnie zalegają nie tylko odpady, ale również martwe ryby. Niestety zazwyczaj nie są one czyszczone, a co za tym idzie, stanowią doskonałe siedlisko różnych bakterii oraz chorób.

Przedsiębiorcy, zajmujący się hodowlą łososi, często karmią je także tanimi paszami, a nawet faszerują antybiotykami, które mają dodatkowo poprawiać ich wygląd. W tego typu miejscach ryby mogą być narażone na działanie m.in. dioksyn, zaliczanych do jednych z najbardziej toksycznych związków chemicznych.

Hodowla łososia a środowisko

Produkcja łososia hodowlanego ma ogromny wpływ na środowisko. Ma to związek przede wszystkim z odpadkami, które generowane są przez specjalizujące się w tym farmy.

"Różnica polega na tym, że miejskie ścieki i odpady są oczyszczane i przetwarzane, tymczasem zanieczyszczenia z farm po prostu opadają na dno morza, tworząc grubą warstwę toksyn, która uszkadza ekosystem na setki lat" – cytuje słowa Douglasa Frantza portal Smoglab.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.