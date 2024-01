Nie nosi bielizny. "Mój powód jest w pełni uzasadniony"

Czasem warto zdjąć majtki

Co o nienoszeniu bielizny sądzą specjaliści? - Istnieją dowody na to, że ciaśniejsza bielizna, typu stringi, może zwiększać ryzyko miejscowych podrażnień, a także infekcji, takich jak pleśniawki i zapalenie pęcherza moczowego - mówiła dr Anne Henderson, ginekolożka z Wielkiej Brytanii w rozmowie z "The Sun".