Nie odchodzą, choć związek nie jest udany. Powodów może być mnóstwo

Dlaczego kobiety nie kończą nieudanych relacji?

– To bardzo indywidualna sprawa, każda kobieta ma swoje powody – zauważa Katarzyna Łagowska z Centrum Praw Kobiet, kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Kobiet Doświadczających Przemocy, która z takimi przypadkami w swojej pracy styka się bardzo często. – Proces wprowadzania zmiany nie jest prosty, a my mówimy o sytuacji, w której ktoś podjął życiową decyzję: związał się z kimś na stałe i dokonał całego szeregu "inwestycji" w relację. Parę łączą wspólne sprawy, dzieci, kredyty. Nawet jeśli ktoś jest w związku nieszczęśliwy, to uruchamia się mechanizm, który nie pozwala dopuścić do siebie myśli, że podjęło się złą decyzję. Przezwyciężenie go to główna przeszkoda uniemożliwiająca wprowadzenie zmiany, czyli zakończenie nieudanej relacji.