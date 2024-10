Nie podaje swojego wieku. "Wolałabym mieć 20 lat mniej"

- Ciągle się czuję dość młoda i niewinna. I niech tak zostanie, aż do śmierci. Choć zdaję sobie sprawę, że wiecznie młodzi nie pozostaniemy, na to wpływu nie ma nikt, to nawyki i tryb życia zależą od nas. "Memento mori", więc robię, co mogę - jak mam wybrać schody czy winda, to zawsze wybieram schody, nie truję się cukrem czy alkoholem. Ale już przestałam mówić, ile mam lat, tylko podaję, ile mi jeszcze zostało do setki. To jest moja obrona, bo wszędzie przykleja się nam łatkę wieku. Uważam to za bardzo niesprawiedliwe, że można sobie mój rok urodzenia sprawdzić w Wikipedii - mówiła.