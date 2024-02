Nie pozwól trawie urosnąć więcej niż 2 cm. Może cię słono kosztować

Zanim zaczniesz pilnować trawnika, aby nie urósł więcej niż 2 cm, pozwól źdźbłom dobrze wykiełkować. Warto więc zaplanować pierwsze koszenie młodego trawnika wtedy, gdy jego wysokość osiągnie około 8 do 12 cm. Wtedy też ustaw ostrze kosiarki tak, by po ścięciu trawa miała wysokość 5-6 cm. Następnie, kontynuuj koszenie co 7 do 10 dni. Dopiero po dwóch lub trzech pierwszych koszeniach, zmieć częstotliwość skracania trawy na 2 cm. Pamiętaj też, że trawnik rosnący w zacienionych miejscach będzie rozwijał się wolniej niż ten, który jest wystawiony na słońce.