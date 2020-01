WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 niepełnosprawnośćwózek inwalidzkiwarszawa Ewelina Miszczuk 5 godzin temu Niepełnosprawny w wielkim mieście. "3 km dla sprawnego pokonałyśmy przemierzając 30 km" "Z Torwaru do Saskiej jest niecałe 3 km. Dla sprawnego to lajtowy spacer. Niepełnosprawny jednak nie ma możliwości przedostania się na drugą stronę Wisły przez najbliższe trzy mosty" – podkreśla Karolina Zaremba, która asystuje swojej niepełnosprawnej koleżance. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Niepełnosprawni nie mają łatwo w wielkim mieście (Archiwum prywatne) Karolina opisuje na swoim profilu na Facebooku drogę z koncertu z warszawskiego Torwaru na Saską Kępę, którą pokonała ze swoją niepełnosprawną znajomą. Mogła trwać kilka minut, ale dotarcie do domu zajęło im godzinę. Karolina i Gosia z Torwaru dostały się na przystanek Legia Stadion. Tam czekały kilkanaście minut na autobus przystosowany do osób niepełnosprawnych. "Kierowca autobusu nr 141 nawet nie zwolnił widząc grupę ludzi czekających na przystanku, a gdy odblokowywałam hamulce wózka, by nas poruszyć, autobusu już nie było. Kolejny, który wjechałby na most miał być za 30 min" – pisze. 3 km dla sprawnego to 30 km dla niepełnosprawnego Kobiety wsiadły do jakiegokolwiek autobusu, w nadziei, że przy następnym moście jest jakaś winda albo ścieżka, żeby przedostać się przez Wisłę z wózkiem inwalidzkim. "Gdy się już ulokowałyśmy, dostrzegłyśmy, że przez najbliższe 5 przystanków – wszystkie mają bariery architektoniczne" – opowiada kobieta. Zaryzykowały przy Centrum Nauki Kopernik. Znak informował, że bariera jest połowiczna, a im zależało na odbiciu za Wisłę. "I tak oto w piąteczek o 23 utkwiłyśmy w tunelu, żadna winda nie działała, schody do nieba, Gocha latać nie umie, a ja nie jestem strongwomen, by samodzielnie wnieść po nich wózek inwalidzki z kobietą na pokładzie" – pisze Karolina. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują "3 km dla sprawnego - Torwar - Saska, pokonałyśmy przemierzając cztery dzielnice, czyli jakieś 30 km. Tylko dlatego, że nie ma windy/podjazdu/ działającej windy na most" – podkreśla. Na pl. Wilsona pojawiły się kolejne problemy - z windą. "Jeżeli potrzebujecie przeżyć przygodę, brakuje wam adrenalinki, polecam asystować w Warszawie osobie niepełnosprawnej. To uczucie, kiedy ta śmierdząca winda jedzie, a nie piszczy - jest bezcenne" - pisze Karolina. Przy każdym wyjściu bariery nie do pokonania Zadzwoniliśmy do Karoliny. Okazało się, że chętnie pomaga swoim koleżankom i kolegom, które są niepełnosprawne i często im asystuje. Z podobnymi sytuacjami spotyka się bardzo często. – Właściwie każde wyjście wiąże się z jakimiś utrudnieniami. Pierwszy raz były aż takie duże, gdy jechałyśmy z okolic Torwaru. Natomiast takie sytuacje, że na przykład kierowca nie wysiądzie, żeby opuścić rampę jest praktycznie notoryczna – mówi w rozmowie z WP Kobieta. Rzecznik ZTM Tomasz Kunert w rozmowie z WP Kobieta podkreśla, że tego problemy z niedziałającym przyciskiem, sygnalizującym potrzebę rozłożenia podestu, zgłaszane są sporadycznie - kilka razy w roku. – Przewoźnicy zobowiązani są do utrzymywanie pojazdów w nienagannym stanie technicznym i każda usterka usuwana jest przez mechaników przewoźnika – dodaje. Problemów, z którymi zmagają się niepełnosprawni po wyjściu z domu, jest więcej. – Wciąż są wysokie krawężniki, w takich miejscach jak Saska Kępa. Na przykład często jest jeden schodek przed kawiarnią. Dla osoby zdrowej to nic, dla osoby na wózku inwalidzkim to już jest coś. Jeżeli chodzi o kina, też trzeba wybierać takie, które mają udogodnienia – podkreśla. – Nie wymagam idealnego świata, w którym każde kino, każda instytucja będzie przystosowana do wózków. Bardziej chodzi mi o takie newralgiczne punkty, jak w przypadku tego posta, na przykład wejścia na most – mówi Karolina. Tłumaczy, że czasem nie ma innego wyjścia, niż kilometrowy spacer do kładki, która wcale nie musi koniecznie prowadzić do przystanku. – Nie wiem jak radzą sobie ludzie bez asystenta, bo to jest dżungla. To jest po prostu walka. O to tylko, z czego osoba niepełnosprawna nawet nie zdaje sobie sprawy – zaznacza. Apel do władz dużych miast – Panu prezydentowi Warszawy czy innym włodarzom miast, zamiast mówić o integracji z niepełnosprawnymi, proponowałabym zacząć naprawdę działać. Wtedy naprawdę zacznie dochodzić do tej integracji – podkreśla Karolina. Dodaje, że wystarczą proste, ale kluczowe dla niepełnosprawnych udogodnienia – windy w ważnych punktach przesiadkowych, np. te na most. Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadza od września 2019 roku kampanię społeczną, która ma na celu propagowanie zasad dobrego wychowania w komunikacji miejskiej. Między innymi namawia w niej do życzliwości wobec osób niepełnosprawnych. – Uprzejmość wynosi się z domu, żadna kampania tego nie zmieni. Potrzebne są realne działania – apeluje Karolina. Na apel Karoliny odpowiedział Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. – Realne działania już są, ale zgadzam się, my również byśmy chcieli, żeby tych działań było jeszcze więcej i żeby były jeszcze bardziej widoczne. Na wszystko są ograniczone środki finansowe i ograniczony czas. Nie jesteśmy w stanie zlikwidować czy zminimalizować wszystkich niedogodności w ciągu roku – podkreśla Karolina Gałecka z biura prasowego ZDM w rozmowie z WP Kobieta. Przypomniała, że Warszawa od kilku lat prowadzi akcję usuwania barier architektonicznych. – Mówimy tutaj na przykład o obniżeniu krawężników - o małych, drobnych pracach, które mogą w bardzo duży sposób ułatwić poruszenie się osobom na wózkach. Co roku jest usuwanych około 2 tys. takich drobnych barier – tłumaczy. Do tego wylicza większe inwestycje: likwidacja kładek, budowa przejść naziemnych i wind. Jednak na wjazd na most Łazienkowski, który jest jednym z najważniejszych punktów przesiadkowych, trzeba będzie jeszcze zaczekać. – Jeśli chodzi o most na trasie Łazienkowskiej, to tam jest pozostawiona rezerwa. Jeśli będą takie środki finansowe, to windy będą wybudowane. Natomiast na ten rok takimi środkami nie dysponujemy – mówi Gałecka.