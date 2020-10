Niesamowita akcja fundacji Rak’n’Roll. "Pierwszy raz od czasu choroby poczułam się prawdziwą kobietą"

"To nie ja" to akcja, którą współtworzą aktorki Urszula Dębska, Katarzyna Herman, Magdalena Lamparska, Agnieszka Sienkiewicz-Gauer oraz blogerka Anna Skura. Jej celem jest zbiórka pieniędzy na peruki dla dziewczyn, które przechodzą przez chorobę nowotworową i zmagają się z utratą włosów.

Bohaterki akcji nagrały wzruszające wideo, które wywołuje niesamowite uczucia. Trudno przejść wobec niego obojętnie i nie uronić łez. Popularne aktorki zostały ucharakteryzowane na łyso, następnie postawione przed lustrem. Ich reakcje na widok siebie, bez włosów, są przejmujące. Tu nie ma miejsca i czasu na grę aktorską. To kadr z życia. Niezwykle bolesny i trudny. Można sobie wyobrazić, jak w takiej sytuacji czują się panie, rzeczywiście zmagające się z chorobą i utratą atrybutu, który dodawał im pewności siebie.

Fundacja Rak’n’Roll organizuje ważną zbiórkę

Jak pisze fundacja na swoich stronach, od początku trwania programu "Daj Włos" przekazano 2770 naturalnych peruk do dyspozycji pań chorych na nowotwory. Ponieważ potrzeby cały czas rosną, uruchomiono akcję "To nie ja". To odpowiedź również na apel podopiecznych fundacji.