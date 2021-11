Niezwykła metamorfoza. Schudła 100 kilogramów i pokazuje odważne zdjęcia

Traumatyczne przejścia odbiły się w psychice nastolatki

Ceara była wielokrotnie wykorzystywana seksualnie. Trauma, jakiej doznała, sprawiła, że nie była w stanie zaakceptować swojego ciała. Zaczęła też chorobliwie zajadać stres, przez co jej waga szybko zaczęła rosnąć. To spowodowało przytyczki ze strony rówieśników, co z kolei stało się podłożem depresji. Amerykanka przez wiele lat toczyła wewnętrzną walkę, nie ujawniając swoich problemów. W liceum jej waga wskazywała ponad sto kilogramów. Kiedy w 2015 roku zmarła jej babcia, skoczyła do 150 kilogramów.