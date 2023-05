Nigdy nie jedz z ziemniakami. Wielu Polaków popełnia ten błąd

Ziemniaki to jeden z najpopularniejszych dodatków do obiadu. Chociaż te popularne warzywa zawierają wiele składników odżywczych, skrobi czy witamin, w połączeniu z pewnymi składnikami mogą prowadzić do bardzo nieprzyjemnych dolegliwości trawiennych.

Ziemniaki są bardzo zdrowymi warzywami, które na dodatek możemy kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze. Dietetycy polecają ją ze względu na to, że są sycące i niskokaloryczne - 100 g ugotowanych ziemniaków to niecałe 80 kcal. Dostarczają też do organizmu wiele składników odżywczych, jak błonnik, białko czy skrobia. Mało kto wie, że są także doskonałym źródłem witaminy C.

Nigdy nie łącz ziemniaków z mięsem. Prowadzi do problemów

Ziemniaki nie zawsze są jednak odpowiednią opcją. Eksperci ostrzegają, że łączenie ich z niektórymi składnikami jest bardzo złym pomysłem i może nam zaszkodzić, wywołując przykre problemy trawienne – przede wszystkim niestrawność, wzdęcia i ból brzucha.

Z czym nie wolno łączyć ziemniaków? Okazuje się, że poważnym błędem jest jedzenie ich razem z tłustym mięsem, co w wielu domach wciąż jest najczęstszym, tradycyjnym obiadem. Niestety obciąża on poważnie nasz układ trawienny, przez co możemy cierpieć na wzdęcia, zaparcia, biegunki i inne problemy żołądkowo-jelitowe.

Ziemniaki i mięso to złe połączenie. Oto powód

Jaki jest powód? Ziemniaki są warzywem obfitującym w skrobię, która wchodzi w reakcję z białkiem zwierzęcym. To sprawia, że proces fermentowania w żołądku przyspieszy, a my będziemy odczuwać ciężkość i cierpieć na wymienione wcześniej problemy trawienne. Lepiej zrezygnować także ze smażenia ziemniaków - to rozwiązanie jest nie tylko mało dietetyczne, ale również może przysporzyć nas o kłopoty z żołądkiem i nieprzyjemne dolegliwości.

Jeśli chcemy zjeść tłuste mięso z sosem, lepiej wybierzmy do niego na przykład ryż. Do ziemniaków z kolei sprawdzą się warzywa gotowane, grillowane lub pieczone czy chociażby jajka sadzone. Jeśli koniecznie chcemy zjeść mięso z ziemniakami, wybierzmy chude, gotowane na parze ryby.

