Nigdy nie miała orgazmu. 22-latka opowiada o życiu intymnym

Libido i akceptacja siebie

Jakiś czas temu w WP Kobieta ukazał się artykuł o zadowoleniu z życia seksualnego. Natalia Gruzina, autorka bloga o pozytywnej seksualności w rozmowie z serwisem podkreśliła, że nasze nastawienie do seksu oraz poziom satysfakcji to sprawy bardzo złożone. - Staram się więc uświadamiać, że libido to sprawa bardzo skomplikowana. Ono nie funkcjonuje w próżni i aby chciało nam się seksu i przyjemności, musimy widzieć w nim wartość i korzyść dla siebie. Jeżeli nasze potrzeby podczas stosunku nie są zaspokajane, trudno o optymistyczne podejście – stwierdziła ekspertka, której wypowiedź idealnie wpisuje się w problem młodej kobiety z Wysp Brytyjskich.