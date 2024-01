Seks, który niszczy. Eksperci ostrzegają pary

Psychoterapeuci Agata Stola i Robert Kowalczyk wyjaśnili, jak wiele złego dla związku może oznaczać utrata poczucia bezpieczeństwa. Specjaliści podkreślają, że jego brak prowadzi do poczucia frustracji i to po obu stronach relacji. Co rujnuje zaufanie? Eksperci nie mają wątpliwości.