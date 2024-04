Nowa komunijna moda. Ekspertka ostrzega rodziców dziewcząt

- Każdy sezon komunijny zadziwia nas coraz bardziej, bo te strojne trendy są podkręcane - przyznała Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z "Faktem". Komunia to jednak nie pokaz mody, dlatego powinniśmy zwrócić uwagę, by dziecko wyglądało nie tylko wyjątkowo, ale przede wszystkim stosownie do okazji.