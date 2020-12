Nowy trend w opiece nad dziećmi. Rodzice poszukują niań, które przeszły COVID-19

Mamy, z którymi rozmawiałyśmy, mają dość łączenia pracy zdalnej z opieką nad kilkuletnimi dziećmi. Wielotygodniowa izolacja i wszechobecny strach przed koronawirusem powodują, że jedynym słusznym dla nich rozwiązaniem jest zatrudnienie niani, która przeszła COVID-19 i ma to potwierdzone na piśmie.

Od mam kilkulatków, często ostatnio słyszę, że mają dość siedzenia w domu, pracy zdalnej i zajmowania się znudzonymi pociechami. Strach przed koronwirusem jest jednak tak silny, że niewiele z nich puszcza swoje dzieci do przedszkoli. Wielu rodziców od tygodni łączy pracę zdalną z opieką, a ponieważ trwa to zbyt długo, zaczyna być ciężkie do zniesienia. Wtedy najczęściej pojawia się pomysł, aby zatrudnić opiekunkę. Taką, która zakażenie COVID-19 ma już za sobą.

Rodzice mają dość

Honorata Wesołowska, mama 5-letniego Jasia wraz z mężem starają się izolować od początku pandemii. Jej mąż ma wadę serca, jest 3 lata po operacji kardiologicznej. Od wiosny bardzo odpowiedzialnie przestrzegają wszystkich obostrzeń, pracują zdalnie i na zmianę zajmują się synem. - Jest to bardzo niekomfortowa sytuacja i niezbyt profesjonalny sposób podchodzenia do obowiązków zawodowych – żali się Honorata. -Ani ja, ani mąż nie możemy pozwolić sobie teraz na urlopy czy zwolnienia, bo odbije się to na naszych dochodach - dodaje kobieta.

Gdyby nie koronawirus, Jasio chodziłby do przedszkola. Teraz rodzice go nie puszczają do placówki. Honorata chciałaby, na kilka godzin dziennie, zatrudnić opiekunkę, która przeszła już COVID-19, ale na razie poszukiwania takiej osoby są bezskuteczne.

Podobnie jak Honorata do sprawy opieki nad dziećmi podchodzi, Anna Pisarka, mama 4-letniej Lenki i 9-letniego Patryka. - Chciałabym zatrudnić do opieki dziewczynę, która byłaby już po koronawirusie, żebyśmy mieli pewność, że nie przyniesie nam tej choroby do domu. - Na razie nie znalazłam odpowiedniej osoby, szukamy - mówi Anna.

O zapotrzebowaniu na nianie po COVID-19 słyszała już kilka razy Julia Starczyńska, opiekunka. – Nawet niedawno, zadzwoniła do mnie jedna z mam, której dziećmi już się opiekowałam i pytała o "udokumentowany COVID-19". Czy już może jestem po? - mówi w rozmowie z WP Kobieta.

Jednak Julia nie mogła podjąć się opieki nad dziećmi, bo sama jeszcze choroby nie przeszła.

Czy agencje dla niań wymagają od opiekunek zaświadczeń o przebytym zakażeniu?

Emilia Pyzal z agencji Your Nanny , nie słyszała o takim trendzie. W rozmowie z WP Kobieta przyznała, że jest zaskoczona. Jednocześnie podkreśla, że pandemia zmienia oczekiwania rodziców w stosunku do niań. - Teraz najczęściej oczekują posiadania przez nianię auta, aby mogła bezpiecznie dojechać do pracy, nie narażając się na styczność z potencjalnym zagrożeniem lub bliskości zamieszkania, tak, by niania mogła do pracy przyjść pieszo lub na rowerze – mówi właścicielka agencji.

Emilia Pyzel podkreśla, że ofert pracy dla opiekunek jest aktualnie zdecydowanie mniej. A wolnych niań na rynku coraz więcej. Niektórzy rodzice stracili pracę, inni mają obniżane pensje. W takiej sytuacji rodzice zwalniają opiekunki lub nie zatrudniają ich, mimo że wcześniej mieli takie plany. Małymi dziećmi częściej też zajmują się teraz dziadkowie.

Nie wszyscy i nie wszędzie jednak pojawiło się zjawisko, że rodzice poszukują opiekunek z udokumentowanym przechorowaniem COVID-19. Taki dokument jest coraz częściej oczekiwany bardziej niż referencje.

Psycholożka, Marta Gruh, zauważa, że zatrudnienie do dzieci opiekunki, która przechorowała już COVID-19, w pewnym sensie jest decyzją bardzo praktyczną, ponieważ zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia całej rodziny, jak również nie naraża na stres związany z tym, że niania zachoruje i pójdzie na długie zwolnienie, a naszym dzieckiem znowu nie będzie miał się kto zająć.

