Objawy odwodnienia. Jak je rozpoznać i jak sobie poradzić z odwodnieniem?

Odwodnienie pojawia się nagle razem z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Im szybciej zareagujemy, tym lepiej i skuteczniej nawodnimy spragniony organizm. W takim przypadku wyraźne objawy odwodnienia dają się dosyć szybko we znaki, więc nie można zwlekać z pomocą. Sprawdź, co najlepiej pomaga przy odwodnieniu.

Nie można bagatelizować odwodnienia, ponieważ to poważny stan, w którym poziom wody w organizmie spada do bardzo niebezpiecznego poziomu. W ten sposób zaburzone zostają wszelkie funkcje, a to z kolei prosta droga do zagrożenia zdrowia i życia. Jakie są główne objawy odwodnienia?

Odwodnienie może być wywołane przez wiele czynników, np. biegunkę, wymioty, choroby nerek, cukrzycę czy niedożywienie. Bardzo często do odwodnienia organizmu dochodzi podczas upałów, ponieważ organizm szybko traci wodę w wyniku pocenia się, dlatego jeśli płyny nie są uzupełniane na bieżąco, może to doprowadzić do zaburzeń w gospodarce wodnej. Osoby starsze, z nadwagą czy niepełnosprawne są znacznie mocniej narażone na odwodnienie. Co ciekawe, także podczas siarczystych mrozów może dojść do utraty wody z organizmu z powodu intensywnego oddawania ciepła podczas oddychania. Także spożywanie zbyt dużych ilości soli, kofeiny czy alkoholu mogą bezpośrednio przyczynić się do odwodnienia.