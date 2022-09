Obsyp obficie, a storczyk rozkwitnie. Wzmocni pąki i pomarszczone liście

Jak przygotować puder bananowy?

Skórki banana należy rozłożyć na desce i pokroić na mniejsze kawałki. Na wyłożonej papierem do pieczenia blasze umieszcza się owocowe skrawki i suszy w rozgrzanym, najlepiej wyłączonym już piekarniku przez 20-30 minut. Warto zrobić to np. tuż po wyciągnięciu z pieca ciasta czy mięsa do obiadu, aby nie marnować energii.