Od razu zaiskrzyło. Kiedy poszli do łóżka, przeżyła rozczarowanie

– Dla mnie to nie był problem, bo ja lubię seks i lubię sprawiać facetowi przyjemność – mówi. – Problem pojawił się, kiedy okazało się, że to jest jednostronne. Tak go "rozpuściłam", że on uznał, że nie musi się starać ani nic robić, w zasadzie leżał w łóżku jak kłoda. Myślałam, że z czasem się to zmieni, ale tak mu się spodobało to branie, że kompletnie zapomniał o dawaniu. A to słabe, kiedy po wszystkim sama muszę dbać o swoją przyjemność.