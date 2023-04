Odszkodowanie za ukąszenie kleszcza? To możliwe

Ukąszenie przez kleszcza to wypadek przy pracy? Oto co mówią przepisy

Czy ukąszenie kleszcza może być uznane jako wypadek przy pracy? To temat, który zastanawia zarówno pracowników zatrudnionych w branżach szczególnie narażonych na ugryzienia kleszczy (jak na przykład rolnictwo, leśnictwo, turystyka czy budownictwo), ale także prawników. Okazuje się, że głos w tej sprawie zabrał Sąd Najwyższy. W jednym z wyroków uznał on, że ukąszenie przez kleszcza, które spowodowało zachorowanie na boreliozę może spełniać wymogi zawarte w przepisach – to związane w wykonywaniem pacy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Jednocześnie może więc zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.