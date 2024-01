Okna "pocą się"? Połóż na parapecie, a zapomnisz o problemie

Aby temu zaradzić, należy regularnie wietrzyć mieszkanie, nawet jeśli zimą trudno jest sobie wyobrazić siedzenie w wychłodzonym pomieszczeniu. Właśnie dlatego najlepiej jest robić to krótko, ale za to dość intensywnie. W tym przypadku otwieramy okna na oścież na ok. kilkanaście minut. Ważne jednak, aby robić to codziennie.