Olejki do twarzy. Poznaj prawidłową kolejność stosowania kosmetyków

Wbrew pozorom używanie olejku do twarzy wymaga odpowiedniego przygotowania. Na pewno często zastanawiasz się, czy warto zastąpić olejkiem krem, czy może stosować oba kosmetyki jednocześnie. Wykorzystywanie w pielęgnacji olejków do twarzy stało się dla wielu osób wręcz rytuałem. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób rzeczywiście należy stosować olejki.

Olejek do twarzy przynosi bardzo wiele korzyści ze względu na zawartość wielu witamin, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy. Naturalne olejki działają przeciwzapalnie oraz hamują proces starzenia się skóry.

Olejki do twarzy – co aplikować w pierwszej kolejności?

Wszelkie olejki do twarzy są substancjami, które zatrzymują wilgoć w skórze, ale same w sobie nie nawilżają cery. W związku z tym należy zastosować również krem albo serum, które posiadają w swoim składzie dodatki wiążące wodę. Po umyciu twarzy przemyj cerę tonikiem bez alkoholu, nałóż serum, krem nawilżający, a na koniec wklep kilka kropel olejku w skórę. Tak przygotowana cera jest gotowa na nocną regenerację. Jeśli masz skórę przesuszoną, jest to najlepsza opcja dla ciebie.