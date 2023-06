Olejnik rozstała się z jeansami. Teraz dojrzałe kobiety noszą inne spodnie

Monitorujemy trendy w modzie na bieżąco – po to, żebyś na bieżąco wiedziała, co się w danym sezonie nosi. Jeszcze niedawno alarmowałyśmy o tym, że na topie są jeansy z szerokimi nogawkami, ale dziś palmę pierwszeństwa oddajemy innemu modelowi spodni. Kojarzące się z latami 2000. bojówki, nazywane z języka angielskiego spodniami cargo, to hit tegorocznego lata. Coraz chętniej noszą je nie tylko Roksana Węgiel czy Viki Gabor, ale też przedstawicielki starszego pokolenia, w tym Monika Olejnik czy Małgorzata Ostrowska. Warto wziąć z nich przykład.