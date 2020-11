Prokop pisze o złamanym sercu. Kryzys w małżeństwie?

Marcin Prokop od 17 lat jest z tą samą kobietą. Od 2011 roku są małżeństwem. Para ma córkę – Zofię. Marcin Prokop i Maria Prażuch poznali się na imprezie i od razu zostali parą. On był wtedy spokojnym, poukładanym człowiekiem. Zupełnie inaczej niż Maria – żywiołowa joginka o zalotnym spojrzeniu. Para była nierozłączna od 17 lat. Czy ich małżeństwo może teraz przechodzić kryzys?

Prokop słucha piosenek o złamanym sercu

Fanów Marcina Prokopa zaniepokoił jego najnowszy wpis na Instagramie. Dziennikarz w piątek wieczorem opublikował swoje zdjęcie z wanny. Prokop leży na nim w wodzie z poważną miną. Do zdjęcia dołączony jest wpis o złamanym sercu.

Marcin zaczyna dość obrazowo: "zatapiam się w piątkowym wieczorze. Otula mnie nie tylko ciepła woda z emulsją nawilżającą zrogowaciałe pięty, ale również muzyka. Płyta zespołu Deus 'The ideal crash'. Nie znacie? Poznajcie. Dziś, kiedy na zewnątrz nie ma niczego oprócz deszczu, jest na to idealny moment. To jeden z tych wybitnych, a niedocenionych albumów, który zasługuje na znacznie więcej uwagi, niż kiedykolwiek dostał".