Oliwia Bieniuk już tak nie wygląda. "Nie mogę się przyzwyczaić"

Oliwia Bieniuk jest córką Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej. Influencerka wzięła udział w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Szerokim echem rozniosła się też wieść, że Bieniuk dołącza do obsady serialu "Gliniarze". Ostatnio 19-latka zaskoczyła metamorfozą wyglądu.