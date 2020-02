Ona ma 80 lat, on 35. Brytyjska emerytka broni romansu z młodym Egipcjaninem

80-letnia Iris Jones zyskała uwagę kolorowej prasy po tym, jak nawiązała romans z o 45 lat młodszym Mohamedem Ahmedem Irbrihamem. Para planuje ślub. Kobieta twierdzi, że ukochanemu zależy na niej, a nie jej pieniądzach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Iris i Mohamed twierdzą, że są razem szczęśliwi (Facebook.com)

Duża różnica wieku w niczym nie przeszkadza Iris, która w rozmowie z "The Sun" broni swojego związku. 80-latka poznała młodego Egipcjanina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po wymianie wiadomości emerytka poleciała do Kairu, by przenieść świeżo nawiązaną relację na nowy poziom. – Poczułam się jak nastolatka bez doświadczenia – mówi w wywiadzie, który wywołał duże poruszenie wśród internautów.

Emerytka i młody Egipcjanin Jak podają brytyjskie media, 80-letnia Iris od czterech dekad jest rozwódką. Z pierwszego małżeństwa ma dwóch synów: 54-letniego Steve'a i o rok młodszego Darrena. Ten drugi ma poważne obawy co do intencji Mohameda, który – jego zdaniem – chce pieniędzy, a nie romantycznego związku z Iris.

– Gdyby żenił się za mną dla fortuny, byłby bardzo rozczarowany, ponieważ żyję z małej emerytury – tłumaczy partnera Brytyjka. – Mohamed powiedział mi nawet, że podpisze intercyzę, bo naprawdę woli mnie, a nie mój dom. Przez całe życie uszczęśliwiałam innych, teraz chcę wyjść za mężczyznę, którego kocham, zanim umrę – dodaje.

"The Sun" informuje, że Iris żyje w domu wartym 220 tys. funtów (ponad 1 mln złotych) i co tydzień otrzymuje 200 funtów (1 tys. złotych) emerytury oraz dodatek pielęgnacyjny. Pochodzący z Gizy Mohamed przekonuje, że został zmuszony do porzucenia pracy po tym, jak szef odmówił wzięcia urlopu na odwiedzenie Iris.

Teraz jego partnerka walczy o to, by z nią zamieszkał. Mężczyźnie odmówiono jednak wizy turystycznej ze względu na brak jakichkolwiek oszczędności. Dla 80-latki to żaden problem – jest w stanie przeprowadzić się dla Mohameda do Egiptu.

Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują