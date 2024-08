Dała się namówić na ablację. "Zwlekałam prawie 2 lata"

Choroby układu sercowo-naczyniowego to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. "Prawie 2 miliony Polaków ma rozpoznaną chorobę niedokrwienną serca w różnych postaciach, w tym ponad 1,2 miliona ma stabilną dusznicę. Około 1 milion 200 tysięcy ma niewydolność serca. 600-800 tysięcy osób ma migotanie przedsionków " - tłumaczył prof. Piotr Jankowski, kardiolog, w rozmowie z serwisem Polityka Zdrowotna.

Ablacja to mało inwazyjny zabieg, polegający na zniszczeniu tkanki w sercu, która odpowiada za arytmię. Wykonuje się go podskórnie poprzez wprowadzenie elektrody bezpośrednio do serca, najczęściej przez tętnicę udową.