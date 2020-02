Ostatnia sobota karnawału. Kiedy przypadają ostatki i czym jest "śledzik"?

Już w tę sobotę przypadnie ostatni weekend karnawału. Po rozpuście w tłusty czwartek, nadejdą ostatnie dni beztroskiej zabawy. Wraz z pożegnaniem karnawału rozpocznie się czas zadumy i przygotowania do Wielkanocy. Jeśli lubisz się bawić, zobacz, kiedy wypadają ostatki.

Kiedy przypadają ostatki w 2020 roku?

Wraz z nadejściem tłustego czwartku rozpoczyna się krótki okres w roku nazywany powszechnie ostatkami. W tym roku ostatki trwają od 20 do 25 lutego , czyli praktycznie powoli żegnamy się z beztroską zabawą. Ostatnia sobota karnawału to idealny moment na huczną zabawę oraz skorzystanie z organizowanych imprez. W końcu weekend pomiędzy tłustym czwartkiem a "śledzikiem" jest bardzo często intensywnym okresem, gdy wiele ludzi bawi się do woli podczas szalonych zabaw.

Co to jest tradycyjny "śledzik"?

Mianem "śledzika" określa się ostatni dzień karnawału wypadający przed Środą Popielcową. To również data ruchoma, natomiast w 2020 roku "śledzik" wypada 25 lutego. Według tradycji w przysłowiowego "śledzika" nie stronimy od alkoholu oraz od tłustych potraw, w co wlicza się śledzie i inne ryby. Jest to ostatni moment na kulinarną rozpustę i szaleństwo przed nastaniem Wielkiego Postu. Warto wykorzystać zarówno ostatnią sobotę karnawału, jak i pozostałe dni do Popielca, aby wybawić się za cały rok oraz bez wyrzutów sumienia rozpocząć czas zadumy.