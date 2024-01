Padła ofiarą piggingu. "Wyłam przez miesiąc z upokorzenia"

- Po godzinie wysłała mi nagranie, jak pije z koleżanką i śmieją się, jakim jestem idiotą, bo to był "tylko żart". A poza tym jestem tępy, brzydki i coś tam jeszcze. Można to chyba uznać za pigging? Było mi przykro, ale trudno. Poszedłem coś zjeść, wpadłem do knajpy na mecz i następnego dnia wróciłem do domu. Wiem jedno: do żadnej dziewczyny już nigdy nigdzie nie pojadę - podsumowuje Adam.