Patricia Kazadi o popisach Tamary Gonzalez Perei. "Czy świat oszalał?"

Tamarę Gonzalez Pereę poznaliśmy w 2011 roku jako blogerkę modową działającą pod pseudonimem Macademian Girl. Dzięki ogromnej popularności przebiła się do świata show-biznesu. W 2017 roku poprowadziła program "Supermodelka Plus Size" na Polsacie. Potem przeszła do Telewizji Polskiej. Od 2018 do 2020 była jedną z prowadzących porannego programu "Pytanie na śniadanie", a także poprowadziła jedną edycję tanecznego show "Dance Dance Dance". Wzięła również udział w "Tańcu z Gwiazdmai", gdzie w parze do Rafałem Maserakiem dostała się do półfinału.