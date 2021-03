Paulina Młynarska opisała wzruszającą historię. "Mój słodziak"

"Zyskał imię i dom w jednym momencie"

Aktualnie Paulina Młynarska odpoczywa po zabiegu. Rekonwalescencja jest długa, dziennikarka i prezenterka, mimo ogromnego zainteresowania mediów, poinformowała, że nie chce udzielać wywiadów na temat swojej decyzji o podwójnej mastektomii. Uznała, że to co napisała w sieci, jest wystarczające.

Teraz skupia się na rodzinie oraz swoich najukochańszych pupilach, czyli psach i kotach. Opisała historię jednego z nich na Instagramie. Podała, że pies o imieniu Malczik, z którym też pozuje do zdjęcia, sam do niej przyszedł. Nie potrafiła go nie przygarnąć.

"Na dworze wiało i lało. W pewnym momencie, jakaś́ mała łapka delikatnie drapnęła w oszklone drzwi prowadzące do ogródka. I to był on. Z minką Zgredka z Harrego Pottera. Z noskiem przy szybie. (…) Teraz już śpi kółkami do góry, jest pewny siebie, a czasem nawet warknie, gdy koty mu wchodzą na głowę. Mój słodziak" – opisała historię psiaka Młynarska.